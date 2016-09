TV5 03:08 bis 04:00 Sonstiges Temps présent Maman en détresse cherche refuge / Avec les patrouilleurs du TCS CH Merken Au sommaire : "Maman en détresse cherche refuge": Elles sont mamans. Précarisées, souvent seules face à la maternité, elles peuvent difficilement se mobiliser pour leur bébé. Des lieux d'accueil en Suisse Romande leur proposent des séjours encadrés, pour renforcer le premier lien avec leur enfant. Mais cela ne va pas sans conditions. Durant le séjour, ces mamans doivent en quelque sorte prouver leurs capacités. Sans quoi, elles peuvent être privées de la garde de leur enfant. Immersion exceptionnelle dans deux centres de Suisse romande. "Avec les patrouilleurs du TCS": Les Allemands les appellent " Les Anges Jaunes ". Avec ses 1,6 million de membres et ses 400 000 pannes traitées par année, le Touring Club Suisse est une véritable institution nationale, malgré la concurrence croissante des marques de voitures et des assurances, qui développent leurs propres services de sauvetage routier. Immersion avec des patrouilleurs, qui ne chôment pas et pour qui les journées sont souvent longues. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jean-Philippe Ceppi Originaltitel: Temps présent Regie: reportage de Cédric Louis, reportage d?Andrea Sautereau

