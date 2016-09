TV5 01:34 bis 02:45 Sonstiges Complément d'enquête Très ''chers'' patrons Carlos Ghosn : un patron en or / USA : mon boss a 9 ans / Le blues du petit patron Merken Petits chefs, grands managers ou célèbres PDG, les patrons français sont les mal-aimés du monde du travail. Alors, qu'ils soient milliardaires ou au bout du rouleau, que vivent nos chefs d'entreprise - Au sommaire : "Carlos Ghosn : un patron en or" : Le PDG de Renault-Nissan reste le patron le mieux payé de France : environ 15 millions d'euros par an. Mais qui le connaît vraiment - "USA : mon boss a 9 ans" : Aux États-Unis, il existe des écoles où les enfants apprennent à devenir patron... "Le blues du petit patron" : En pleine crise, certains patrons de PME plongent dans la dépression quand d'autres choisissent de vendre leur entreprise et de redevenir salarié. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nicolas Poincaré Originaltitel: Complément d'enquête