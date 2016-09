TV5 21:00 bis 21:39 Sonstiges Les Français Épisode 5 F 2016 Merken Qui sont vraiment les Français - Réponse à travers 10 histoires, celles d'hommes et de femmes de tous âges, héros anonymes aux origines différentes. 10 vies qui vont se croiser, suivies par une caméra qui, durant plusieurs mois, va observer leurs choix, leurs doutes, leurs envies, leurs colères et, heureusement, leurs rires. Nicole, Pierre-Jean, Bernard, Yannick, Amélie, Mohamed, Fabienne, Stéphane, Christophe et Tatiana : que veulent-ils vraiment - Quelles sont leurs envies - Ont-ils encore des choses en commun - Au fil des 8 épisodes, découvrez pourquoi ils sont devenus nos héros au-delà des apparences. Car ils vont nous révéler ce que l'on ne voit peut-être plus assez, la part d'extraordinaire qui existe en chacun de nous. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Les Français Regie: Sabine Graissaguel, Éloïse Millet, Stéphane Rossi, Thierry Teston