TV5 17:02 bis 17:55 Sonstiges Le Point Poutine et le thé de la mort / Fukushima et la radioactivité / L'embargo russe sur les fromages étrangers Au sommaire : "Poutine et le thé de la mort" : 1er novembre 2006. Alexandre Litvinenko, un ancien agent du KGB, est invité à rejoindre deux hommes dans un bar de l'Hôtel Millennium à Londres. Après avoir ingéré un thé, Litvinenko commence à ressentir de profonds malaises. Il meurt 23 jours plus tard après une longue agonie. Enquête sur sa mort. "Fukushima et la radioactivité" : Cinq ans après l'accident nucléaire de Fukushima, un programme de surveillance scientifique citoyenne mesure maintenant l'arrivée de la radioactivité sur la côte ouest d'Amérique du Nord. "L'embargo russe sur les fromages étrangers" : Depuis août 2014, la Russie boycotte les importations de fromages des pays qui lui avaient imposé des sanctions pour son implication dans le conflit en Ukraine. Les amateurs restent sur leur faim...