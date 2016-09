TV5 06:52 bis 07:45 Sonstiges Reflets Sud Le sport à trois visages / Moussa, le tambourinaire ELF 2016 Merken Au sommaire: "Le sport à trois visages": Waby Spider, ancien boxeur, et Fadiga Nadège Namama, ancienne handballeuse, reviennent sur leur carrière de sportifs. Ils nous racontent leurs victoires et leurs défaites, les moments forts de leur discipline mais aussi ceux de leur pays, la Côte d'Ivoire. "Moussa, le tambourinaire": Les tambours du Burundi, tout un symbole. Reconnus à l'international, inscrits en 2014 au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, leurs représentants font encore rêver beaucoup d'enfants au pays. Moussa, 5 ans, fils d'un tambourinaire, fait partie de l'un des clubs de Batimbo les plus célèbres de la capitale, Bujumbura. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wendy Bashi Originaltitel: Reflets Sud Regie: Konan Edgar Goran