TV5 03:00 bis 04:00 Sonstiges Le Point Mafia, omerta, vendette / Parasites manipulateurs / La marée grise / Homeaway, une douteuse garantie contre la fraude Merken Au sommaire : "Mafia, omerta, vendette" : La Mafia calabraise voit le Canada comme sa cour arrière. C'est là qu'elle blanchit son argent, cache ses fugitifs et ouvre ses commerces. Enquête sur le groupe mafieux le plus secret et dangereux du monde, la 'Ndrangheta. "Parasites manipulateurs" : Investir le corps de ses victimes pour se reproduire, c'est ce que font les parasites manipulateurs. Ils prennent totalement le contrôle de leur hôte. C'est une stratégie assez répandue qui fascine Jacques Brodeur, un chercheur montréalais. "La marée grise" : Au Québec, les aînés sont actifs et en santé. Ils vivent beaucoup plus vieux et sont généralement parmi les plus heureux de la société. C'est au grand âge, à 85 ou 90 ans, que les inquiétudes se font plus pressantes. "Homeaway, une douteuse garantie contre la fraude" : Gagnante d'une bourse d'études, une Québécoise se fait flouer en cherchant à se loger près de son université en Angleterre. La garantie contre la fraude que HomeAway lui a vendue ne lui a été d'aucune utilité. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Azeb Wolde-Giorghis Originaltitel: Le Point

