TV5 17:03 bis 17:55 Sonstiges 300 millions de critiques La géostratégie inspire les livres de fiction / Mais qui est François Faucher? / La Tunisie aime la francophonie Au sommaire: "La géostratégie inspire les livres de fiction": Du temps de la guerre froide, les romans d'espionnage ont eu des stars comme Jean Bruce, le père d'OSS 117, Gérard de Villiers, créateur des SAS et Ian Fleming, avec son James Bond. Aujourd'hui, le genre a encore de beaux jours devant lui, notamment avec des francophones ou francophiles comme Mark Zellweger ou Percy Kemp. "Mais qui est François Faucher ?": Il en est à sa troisième exposition en France cette année. Le peintre québécois François Faucher, père créateur du vibrationnisme, fête ses 40 ans de carrière à Rochefort, avec une cinquantaine d'oeuvres exposées. "La Tunisie aime la francophonie": L'occasion est trop belle d'évoquer les derniers accords de coopération culturelle signés cet été entre la France et la Tunisie. La France va notamment accompagner le Ministère de la Culture et de la Sauvegarde du patrimoine tunisien dans sa démarche de modernisation. Moderation: Guillaume Durand, Michel Cerutti, Matthieu Dugal, Estelle Martin, Slimane Zeghidour, Yves Bigot, Oli Originaltitel: 300 millions de critiques