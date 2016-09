Bayern 2 21:05 bis 22:00 Sonstiges radioTexte am Dienstag Wovor fürchtet ihr euch? Merken Derzeit sind Hundertausende Menschen auf der Flucht vor Krieg, Hunger, religiöser und rassistischer Verfolgung. Sie setzen ihr Leben aufs Spiel, um auf Schlauchbooten, verrosteten Schiffen oder zu Fuß auf der Balkanroute an Drahtzäunen vorbei die reichen europäischen Länder zu erreichen, von denen sie sich Schutz und Hilfe beim Aufbau einer neuen Existenz versprechen. Doch nicht in allen Ländern herrscht die viel gepriesene Willkommenskultur. "Jeden Abend diese vielen Menschen im Fernsehen, die Kinder auf den Schultern der Eltern, das Rufen nach uns, die ihr nicht kennt. Ihr, die wir nicht kennen. Was machen sie hier bei uns, mit ihren Geschichten, die nichts mit uns zu tun haben? Meine Ruhe will ich haben. Aber jetzt sehe ich ihn, sein dichtes Haar ist viel zu nah, und es ist schwarz wie der Tod", heißt es in Julia Webers Text "Varianten der Angst". "Wir schauen zu, wie sie Zäune höher ziehen. Wir reißen sie nicht ein und bringen niemanden über die Grenze. Wir schreiben Texte und stricken einen Schal. Bis wir vor lauter Festung keinen Horizont mehr sehen", schreibt Lucy Fricke in "Wer in der Festung sitzt". In der von Matthias Jügler herausgegebenen Anthologie "Wie wir leben wollen" beschäftigen sich junge Autoren wie Ulrike Draesner, Jan Brandt, Geoffroy de Lagasnerie & Édouard Louis, Shida Bazyar und Senthuran Varatharajah mit der dramatischen Lage der Flüchtlingen, den fremdenfeindlichen Montagsdemonstrationen und blicken dabei auf die Geschichte der Migration, auf die eigenen Wurzeln - Iran, Indien, Ost-Westdeutschland - und die ihrer Eltern. Sie denken über die Ängste der Vertriebenen und die der Einheimischen nach und überprüfen Begriffe wie Heimat, Fremde und Identität und fragen nach deren Bedeutung für die Heimatlosen und für die Gastländer. "Es ist nicht gut, keine Heimat zu haben", pflegte der österreichische Schriftsteller Jean Améry zu sagen. Der vom NS-Regime verfolgte Widerstandskämpfer wusste aber auch: "Man muss Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben". In Google-Kalender eintragen