Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Der Blues und seine (Ton-)Träger Tonträger. Wie wir lernten, Musik festzuhalten / Der Blues. Feelin so Black and Blue? / Das Kalenderblatt 20.09.1958: Thommy Steele als erster Rock'n'Roll-Musiker bei Madame Tussauds aufgestellt. Von Johannes Roßteuscher Merken Tonträger - Wie wir lernten, Musik festzuhalten. Autor: Christian Schaaf. Lange Zeit war Musik schnell vergänglich. Sie existiert nur in dem Moment, in dem sie von Musikern gespielt wurde. Nur dann, wenn Instrumente und Stimmen Schallwellen aussendeten. Bis vor etwa 150 Jahren galt es als unmöglich, diesen Moment zu konservieren. Doch Tüftlern und Erfindern wie Thomas Edison und Emil Berliner gelang es schließlich mit Apparaturen wie dem Phonograph und dem Grammophon Musik einzufangen und abspielbar zu machen. Eine Erfindung die die Welt der Musik auf den Kopf stellen sollte: Musik war nun hörbar, auch wenn keine Musiker anwesend waren. Musik, eingefangen auf Tonträgern wurde zur Handelsware - die Musikindustrie entstand. Diese brachte immer neuere Aufzeichnungsformen und Tonträger-Formate auf den Markt, die Wiedergabe-Qualität erreichte höchste Perfektions-Stufen - ein gutes Geschäft für die Schallplatten- bzw. die CD-Industrie. Doch die Musiker profitierten nicht immer von dieser Entwicklung. In Google-Kalender eintragen

