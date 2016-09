Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Aus der Steinzeit Ötzi. Die Gletschermumie vom Similaun / Mumien in Europa. Unerhörte Zeitzeugen im Labor / Das Kalenderblatt 19.09.1982: Scott E. Faltmann grübelt über Humor im Netz. Von Martin Schramm Merken Ötzi - Die Gletschermumie vom Similaun. Autor: Thomas Grasberger. Der 19. September 1991 war ein Glückstag für die Wissenschaft. An jenem Tag wanderte ein Nürnberger Ehepaar in den Ötztaler Alpen und verließ den markierten Weg, um eine Abkürzung zu nehmen. Auf 3210 Meter Seehöhe, im Bereich des Tisenjochs, entdeckten sie die Leiche eines Mannes, von dem zunächst auch die Behörden annahmen, es handle sich um einen verunglückten Bergsteiger. Einige Tage später war jedoch klar: Der Fund ist eine archäologische Sensation, denn der Tote vom Tisenjoch hat vor über 5000 Jahren gelebt - er ist somit eine der ältesten Mumien weltweit. Bald bekam der Mann vom Similaun einen etwas griffigeren Namen: als "Ötzi" kann das Original heute im Südtiroler Archäologiemuseum von Bozen, in einem Kühlraum hinter Glas, bestaunt werden. Ötzi ist eine sogenannte "Feuchtmumie". Das heißt, sein Körpergewebe ist elastisch genug, um bestimmte Untersuchungen möglich zu machen, die uns heute Einblicke in die Lebensumstände eines Menschen aus der Kupferzeit geben. Seit 25 Jahren liefern die Forscher verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen spannende Ergebnisse: Wo stammt er her? Wie war der Gesundheitszustand des 45-Jährigen? Und wie kam er ums Leben? Wir wissen heute viel über Ötzi, und doch dürfen wir immer noch mit einigen Neuigkeiten über den Alten aus dem Eis rechnen. In Google-Kalender eintragen