Es ist der 17. Oktober 1810, eigentlich ein ganz gewöhnlicher Mittwochmorgen in München. Noch! Nach einer Hochzeitsmesse in der Bürgersaalkirche marschiert die Nationalgarde in zwei "Abtheilungen" von der Residenz entlang der Hauptstraßen durch die Innenstadt bis auf eine Wiese unterhalb des "Sendlinger Berges". Dort haben sich gut 40.000 Schaulustige versammelt, so viel wie München damals Einwohner hat. Sie warten auf ein Pferderennen, das zur Ehre der Vermählung des Kronprinzen Ludwig von Bayern mit Therese von Sachsen-Hildburghausen veranstaltet wird. Während der 1. Zug bereits seit einer Stunde mit Schützen, Grenadieren und Artilleristen unterwegs ist, um auf dem Festplatz rund um das eigens errichtete Königszelt Aufstellung zu nehmen, setzt sich jetzt der zweite Zug in Bewegung ... Der erste "Wiesnumzug" nimmt seinen Lauf und mit ihm die Geschichte des Oktoberfestes. Die ersten Jahre ihres Bestehens fristete die Wiesn ein recht primitives Dasein, von einem durchkommerzialisierten Volksfest kann noch keine Rede sein. So standen einfachste Bretterverschläge am Anfang dessen, woraus heute die großen Bierzelte geworden sind, gefolgt von ca. 70 m² großen Wirtsbuden, in denen sich gerade einmal gut 50 Zecher aufhalten konnten. Der Rest musste ... oder durfte im Freien sitzen. Und doch gehörten schon damals zwei Dinge dazu: Bier und Blasmusik. Wie diese schicksalhafte Symbiose in Bayern zur Selbstverständlichkeit wurde, hinterfragt Franziskus Büscher.