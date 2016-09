Bayern 2 15:00 bis 16:00 Sonstiges "Jenny Jannowitz oder Der Engel des Todes" 2016-09-19 20:03 Merken Karlo Kollmar verschläft offenbar ganze Jahreszeiten und überhaupt scheinen die Dinge in seinem Leben merkwürdig durcheinander zu geraten. Der Chef möchte sein Kumpel sein, seine Mutter will nur noch beim Vornamen genannt werden und seine Freundin heißt Sybille oder Sabine oder Susanne. Doch Karlo ist flexibel und stellt sich auf alles ein. Eigentlich steht ihm alles offen und dennoch hat er das deutliche Gefühl, Wesentliches zu verpassen - er kommt seinem Leben nicht hinterher. Michel Decar, geb. 1987, Autor und Regisseur. Für den Theatertext Jonas Jagow erhielt er 2012 den Förderpreis für neue Dramatik im Rahmen des Berliner Theatertreffens.2014 Kleist-Förderpreis für junge Dramatik für das Stück "Jenny Jannowitz". Weiteres Hörspiel "Jonas Jagow" (DKultur 2014). In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Fabian Raabe (Karlo Kollmar), Karla Sengteller (Jenny Jannowitz), Ulrich Hoppe (Doktor P.), Lisa Hrdina (Sibylle, Sabine & Co.), Jule Böwe (Mutter), Anton Weil, Franziska Troegner, Gerd Wameling, Juno Meinecke, Laura Eichten Regie: Michel Decar Musik: Lukas Darnstädt