tagesschau24 19:15 bis 20:00 Magazin MEX. das marktmagazin Qualitäts-Check - Kaffee aus der Kapsel XXL-Nepp - Wo im Supermarkt Preisfallen lauern / Alkohol-Sucht - Warum ein Medikament nicht helfen darf / Urlaubs-Ärger - Wie Air-Berlin seine Kunden im Stich lässt / Tatort Parkplatz - Wo Diebe in Sekundenschnelle zuschlagen D 2016 Live TV Merken Die Sendung enthält einen Beitrag zu folgendem Thema: "Qualitäts-Check - Kaffee aus der Kapsel". Ob zu Hause oder im Büro: Der schnelle Kaffee aus der Kapsel erlebt derzeit einen Boom. "Nespresso" hat ihn bekannt gemacht, mittlerweile gibt es Dutzende Marken in Supermärkten und Discountern. Nur: welche nehmen? Wie gut sind die Kapsel-Kaffees im Vergleich zu anderen Zubereitungsarten? Und kann die billige Discounter-Kapsel gegen das teure Markenprodukt bestehen? Der Kaffee-Kapsel-Check - ein Thema in "MEX. das marktmagazin". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Claudia Schick Originaltitel: mex. das marktmagazin