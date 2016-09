ATV 15:30 bis 16:00 Comedyserie 2 Broke Girls Der Bio-Club USA 2014 Stereo Merken Als Caroline zufällig Max' aktuelle Affäre trifft und herausfindet, dass ihre Mitbewohnerin nicht einmal den Namen ihres dienstäglichen Herrenbesuchs kennt, beschließt die Blondine dies zu ändern und fordert ihre Freundin dazu auf, mehr über ihren Liebhaber in Erfahrung zu bringen. Als die beiden herausfinden, womit dieser sein Geld verdient, sind sie zunächst von der obskuren Job-Wahl wenig angetan: Sebastian arbeitet als DJ in einem Bio-Supermarkt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Jesse Metcalfe (Sebastian) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Liz Astrof Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 6