ATV 13:10 bis 13:40 Comedyserie King of Queens Pension des Grauens USA 2005 Stereo Doug überrascht Carrie mit einem Wochenende in einer romantischen Pension. Doch leider erweist sich ihre Unterkunft als Pension des Grauens, und die Betreiber Betty und Ed wirken schon fast psychopathisch. Da Doug und Carrie zudem die einzigen Gäste sind, sind sie Betty und ihren zahllosen Katzen hilflos ausgeliefert. Carrie möchte daher unbedingt sofort die Bleibe wechseln, aber auch da hat sie die Rechnung ohne Betty gemacht. Arthur nutzt derweil die sturmfreie Bude, um eine Freundin aus dem Seniorenheim zu sich einzuladen. Allerdings erweist sich die Dame als anhänglicher als erwartet... Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Kerry Aissa (Pete) Arlene Golonka (Annette) Jim Haynie (Ed) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Michelle Nader Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar