ATV 2 03:25 bis 04:10 Serien Die Firma Kapitel 12 USA, CDN 2012 Stereo Mitch verteidigt einen wegen Mordes angeklagten Mann, dessen widersprüchliche Beschreibung des Tathergangs die Verteidigung vor Gericht erheblich erschwert und zu Schwierigkeiten zwischen dem Anwalt und seinem Mandanten führt. Währenddessen gelingt es Mitch endlich, der ehemaligen Soldatin Sarah Holt die Wahrheit über den Fall rund um "Noble Insurance" zu entlocken. Es stellt sich heraus, dass die Verschwörung bis in die höchsten Führungsriegen der Versicherungsfirma reicht. Diese Offenbarung bringt nicht nur die inhaftierte Sarah Holt in Gefahr, sondern auch Mitch und seine Familie?. Schauspieler: Josh Lucas (Mitch McDeere) Molly Parker (Abby McDeere) Callum Keith Rennie (Ray McDeere) Juliette Lewis (Tammy) Natasha Calis (Claire McDeere) Tricia Helfer (Alex Clark) Shaun Majumder (Andrew Palmer) Originaltitel: The Firm Regie: Kelly Makin Drehbuch: Lukas Reiter, Jamie Gorenberg, John Grisham Kamera: Miroslaw Baszak, Adam Swica Musik: Trevor Morris Altersempfehlung: ab 16