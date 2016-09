ATV 2 19:20 bis 20:15 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Henkersmahlzeit USA 2003 2016-09-21 14:05 Stereo Merken In North Carolina sollen Garret und die Staatsanwältin Renee Walcott den Tod eines mehrfachen Mörders und Vergewaltigers untersuchen. Dessen Familie verlangt Schadenersatz, da sie behauptet, er hätte bei der Hinrichtung unnötig gelitten. Eine Autopsie soll klären, ob die Anschuldigung gerechtfertigt ist. In Boston ist Jordan mit dem Selbstmord einer Frau beschäftigt, die, wie sich herausstellt, die Frau ihres alten Freundes Tom Crane war. Als Jordan feststellt, dass die Frau schon vor sechs Jahren versucht hatte, sich das Leben zu nehmen, packt Jordan das schlechte Gewissen. Denn genau zu dieser Zeit hatte sie eine Affäre mit Tom?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Ken Howard (Max Cavanaugh) Ivan Sergei (Dr. Peter Winslow) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Michael Gershman Drehbuch: Elizabeth Sarnoff Kamera: Donald M. Morgan Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 16