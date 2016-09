ATV 2 13:10 bis 14:05 SciFi-Serie Stargate: SG1 Das Licht USA 2001 2016-09-21 12:10 Stereo Merken Daniel (Michael Shanks) und andere SG-Mitglieder leiden unter starken Depressionen. Als sich der erste das Leben nimmt, reisen Jack O'Neill (Richard Dean Anderson), Sam (Amanda Tapping) und Teal'c (Christopher Judge) zu einem Tempel, in dem alle Patienten gewesen sind. Doch auch ihr Gemütszustand verändert sich rasch und es geht ihnen nur innerhalb des Tempels gut. Mithilfe eines Fremden, der scheinbar nicht von dem hellen Licht in dem Tempel beeinflusst wurde, suchen die Drei einen Weg, sich von dem Tempel innerlich lösen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Amanda Tapping (Major Samantha Carter) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Christopher Judge (Teal?c) Don S. Davis (General Hammond) Kristian Ayre (Loran) Gary Jones (Sgt. Walter Harriman) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter Woeste Drehbuch: James Taylor Phillips Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12