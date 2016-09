Bayern 3 16:00 bis 19:00 Magazin Bayern 3 - Ab in den Feierabend Alles, was Bayern bewegt - alles, worüber Bayern spricht Karl Auer - Der Telefonschreck aus Rotthalmünster Merken Karl Auer - Der Telefonschreck aus Rotthalmünster In Google-Kalender eintragen Moderation: Susanne Rohrer, Brigitte Theile