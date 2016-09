SWR 2 23:03 bis 00:00 Sonstiges MusikGlobal Das Wasser der Alhambra. Der spanische Musiker und Architekt Edouardo Paniagua Merken Edouardo Paniagua, 1952 in Madrid geboren, widmet sich seit Jahrzehnten der mittelalterlichen Musik Spaniens: Vertonungen der Cantigas von Alfonso X., Liebesgedichte der Troubadoure, Mystiker der drei Buchreligionen, die er in seiner eigenen Plattenfirma Pneuma herausbringt. Die Alhambra von Granada inspirierte Edouardo Paniagua, der nicht nur ein hervorragender Musiker, sondern auch ein viel gefragter Architekt ist, zu mehreren Alben über das Wasser. Dabei experimentiert er mit den Klängen ihrer Brunnen und Quellen und verbindet sie mit der Musik und Lyrik des maurischen Spaniens. In Google-Kalender eintragen