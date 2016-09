SWR 2 21:03 bis 22:00 Jazz Jazz Session Keine Angst vor Jazz! (2/3). Dieter Zimmerle zum 100. Geburtstag Merken Bei der von dem damaligen SDR-Jazzredakteur Dieter Zimmerle 1955 ins Leben gerufenen Sendereihe "Treffpunkt Jazz" traten die Giganten afroamerikanischer Musik auf. Angefangen bei den Sounds, mit denen Duke Ellington in den turbulenten 1920er-Jahren die Besucher des New Yorker Cotton Clubs verzückte, bis hin zu den extrovertierten Diskursen der Saxofon-Legende John Coltrane wurden stilistisch variantenreiche Ereignisse geboten. Das veranschaulichen auch weitere musikalische Höhepunkte aus diversen "Treffpunkt Jazz-Programmen, die Sie in dieser Sendung hören können: Eine der spannendsten Quintett-Formationen des Trompeters Dizzy Gillespie - mit dem Altsaxofonisten Leo Wright und dem argentinischen Pianisten Lalo Schifrin, im Kontrast dazu die vornehme Coolness des Modern Jazz Quartet sowie die bewegenden Botschaften des Bassisten Charles Mingus und seines Ensembles. In Google-Kalender eintragen