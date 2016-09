NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 20. September 1916: Der Geburtstag des Unternehmers Rudolf August Oetker Merken Den Namen "Dr. Oetker" kennt in Deutschland jedes Kind, aber die Person des großen Nachkriegsunternehmers Rudolf August Oetker ist weitgehend unbekannt. Mit gerade mal 28 Jahren übernahm er nach dem Zweiten Weltkrieg die Bielefelder Backpulverfabrik seines Großvaters und schmiedete daraus mit Fleiß, Wagemut und westfälischer Sparsamkeit einen internationalen Nahrungsmittelkonzern. Rudolf August Oetker nutzte in den Wirtschaftswunder-Jahren die Gunst der Stunde Null: Er steckte die Gewinne aus dem glänzend laufenden Backpulver- und Puddinggeschäft in Bierbrauereien und Sektkellereien, sowie in Frachtschiffe der Reederei Hamburg Süd. Und weil die vielen neuen Standbeine finanziert und abgesichert werden mussten, kaufte er auch noch eine Bank und eine Versicherung. Die Strategie Rudolf August Oetkers, das unternehmerische Risiko auf viele verschiedene Geschäftsbereiche zu verteilen, erwies sich als genial. "Lege niemals alle Eier in einen Korb", lautete sein Prinzip, nach dem das Bielefelder Familienunternehmen noch heute geführt wird. In Google-Kalender eintragen