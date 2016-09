Schweiz 2 13:15 bis 13:40 Dokumentation Limits CH 2016 Stereo HDTV Merken Acht Menschen überwinden ihre grösste Angst. Sei es Angst vor Spinnen, dem Fliegen oder einer Fahrt mit dem Fahrstuhl - Jeder zehnte Schweizer leidet an einer Phobie. Die neue Sendung "Limits - Ängste überwinden" begleitet acht Kandidaten mit ganz unterschiedlichen Phobien. Acht Menschen, acht Reisen - und das Ziel, die Angst zu überwinden und Kontrolle über das eigene Leben zurückzugewinnen. Jeder der acht Kandidaten hat einen von vier Coaches zur Seite, der sie auf ihrem Weg begleitet und unterstützt. Über mehrere Wochen ist "Limits - Ängste überwinden" hautnah dabei und dokumentiert, wie sich die Kandidaten entwickeln. Am Ende wartet eine finale Konfrontation, bei der sich zeigt, ob sie es schaffen, ihre Angst endgültig zu besiegen. In einem Magazinteil der Sendung werden Fakten und Hintergründe zu den Ängsten und Behandlungsmethoden aufgeführt. Der Neuroexperte Uwe Herwig erklärt auf verständliche Weise die komplexen neurologischen Prozesse und Zusammenhänge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Limits