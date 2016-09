Bayern 4 23:05 bis 00:00 Jazz Jazztime Piano and straight Swingender Fels in der Brandung: Aufnahmen mit dem Pianisten Kenny Barron Merken Swingender Fels in der Brandung: Aufnahmen mit dem Pianisten Kenny Barron In Google-Kalender eintragen Moderation: Roland Spiegel Gäste: Gäste: Kiyoshi Kitagawa (Kontrabass), Jonathan Blake (Schlagzeug), Dave Holland (Kontrabass)