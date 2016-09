Bayern 4 05:03 bis 06:00 Sonstiges ARD-Nachtkonzert (IV) 2016-09-19 05:03 Merken <bk>William Walton: "Macbeth", Fanfare und Marsch (Academy of St. Martin-in-the-Fields, Leitung: Neville Marriner)<ek><bk>Ture Rangström: "Henry IV", drei Miniaturen (Henrik Jon Petersen, Sarah Dodd-Falkebring, Violine)<ek><bk>Mario Castelnuovo-Tedesco: Aus "Love's Labour's Lost" op. 167 (Malmö Symphony Orchestra, Leitung: Andrew Mogrelia)<ek><bk>Leonard Bernstein: "West Side Story", Suite (America munich brass connection)<ek><bk>John Christopher Smith: Aus "The tempest" (Capella Savaria, Leitung: Mary Térey-Smith)<ek><bk>Erik Satie: Cinq grimaces pour "Le songe d'une nuit d'été" (Jean-Yves Thibaudet, Klavier)<ek><bk>Arthur Sullivan: Aus "Henry VIII" (Royal Philharmonic Orchestra London, Leitung: Royston Nash)<ek>. In Google-Kalender eintragen