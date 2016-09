Deutschlandfunk 21:05 bis 22:00 Sonstiges Jazz live Heidenreich/Delle Quintett "Crossfade" Merken Noch vor wenigen Jahren konnte er seine erste CD unter der Überschrift "Next Jazz Generation" veröffentlichen, dann führte ihn sein virtuoses Spiel schnell in die Reihen der NDR Big Band. Heute leitet Klaus Heidenreich ein eigenes Quartett und erweist sich damit als souveräner Bandleader und ideenreicher Klangschöpfer, der sicher im Schnittfeld der Stile agiert. Vom breiten Hauptstrom des modernen Jazz aus befahren er und seine Bandkollegen auch Seitenarme in Richtung Fusion oder freie Improvisation, die sich stets zu aufregenden Fahrwassern vereinen. Heidenreichs Quartett wurde für den Auftritt im Karlsruher Jazzclub durch einen weiteren Solisten, den ebenfalls in der NDR Big Band mitwirkenden Saxofonisten Frank Delle, zum Quintett Crossfade erweitert. Seine Vitalität und Spielkunst erhöhte die Intensität des Gesamtsounds noch um einige Grade. In Google-Kalender eintragen Moderation: Harald Rehmann Gäste: Gäste: Klaus Heidenreich (Posaune), Frank Delle (Tenor- und Sopransaxofon), Sebastian Sternal (Piano, Fender Rhodes E-Piano), Matthias Nowak (Kontrabass), Jonas Burgwinkel (Schlagzeug)