Zee.One 04:15 bis 06:15 Drama Cycle Kick IND 2011 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine rührende Geschichte über Bruderliebe,Treue und Mut auf den Straßen Mumbais. Die zwei Jungen Deva und Ramu schlagen sich nach dem Tod ihrer Eltern gemeinsam durchs Erwachsenwerden. Die Liebe zwischen dem älteren Ramu und der wohlhabenden Tochter Shrishti scheint chancenlos, solange Shrishtis Bruder Chandu dagegen kämpft. Um sich und seinen Bruder zu ernähren, braucht Ramu dringend ein Fahrrad. Nur damit kann er Botengänge und Kurierfahrten erledigen. Doch plötzlich ist das Fahrrad verschwunden, und auch Chandu ist in der Nähe. Wer hätte gedacht, dass das Fahrrad und ein Fußball der Schlüssel zu ihrem Glück sein können? In einem packenden Spiel bekommen die Brüder endlich die Chance, ihre schwere Vergangenheit hinter sich zu lassen, das Fahrrad zurückzugewinnen und die wahre Liebe zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gurmeet Choudhary (Hero) Ishita Sharma (Suman) Nishan (Ramu) Girija Oak (Shrishti) Sunny Hinduja (Ali Mirza) Dwij Yadav (Deva) Nishan Nanaiah (Ramu) Originaltitel: Cycle Kick Regie: Shashi Sudigala Drehbuch: Shashi Sudigala Kamera: Anshul Chobey Musik: Sanjoy Chowdhury Altersempfehlung: ab 6

