Zee.One 02:15 bis 04:15 Actionfilm Badlapur IND 2015 Nach einer Vorlage von Massimo Carlotto HDTV Die junge Mutter Misha geht mit ihrem kleinen Sohn im Einkaufszentrum shoppen. Plötzlich springen zwei bewaffnete und maskierte Bankräuber in ihr Auto, um es als Fluchtwagen zu missbrauchen. Misha wird dabei angeschossen, ihr kleiner Sohn fällt aus dem Auto und ist sofort tot. Auch Misha stirbt im Krankenhaus, in Beisein ihres völlig verzweifelten Mannes Raghu. Dieser schwört Rache. Nach einigen mutigen, haarsträubend gefährlichen Manövern, Einbrüchen, Sprüngen von Hochhäusern und dramatischen Verfolgungsjagden, gelingt es Raghu, einen der beiden Täter zu fassen. Der zweite Mann bleibt unauffindbar. Doch Raghu gibt nicht auf. Hochdramatisch und hochemotional: der Psycho-Thriller ist ein Bollywood-Meisterwerk auf Highspeed, das mehr als nur Indiens Antwort auf ?Taken' oder ?Mission Impossible' ist. Bei den Filmfare Awards 2016 war Badlapur in fast allen Kategorien nominiert, von bester Film über beste Regie zu bester Hauptdarsteller. Schauspieler: Radhika Apte (Koko) Nawazuddin Siddiqui (Liak) Varun Dhawan (Raghu) Yami Gautam (Misha) Huma Qureshi (Jhimli) Divya Dutta (Shoba) Vinay Pathak (Harman) Originaltitel: Badlapur Regie: Sriram Raghavan Drehbuch: Arijit Biswas, Sriram Raghavan Altersempfehlung: ab 16