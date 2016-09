Zee.One 00:15 bis 02:15 Komödie 99 IND 2009 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wer 'Lucky Number Slevin', "Benjamin Button" und ähnliche Meisterwerke genossen hat, ist hier genau richtig. Der geschickt konzipierte Film ?99' erzählt von zwei Männer, die auf magische Weise über weite Strecken und Landesgrenzen hinweg verbunden sind. Ihre magische Verbindung beruht auf der Zahl 99. Beide sitzen bei der 99 fest, die Vollendung der vollen 100 gelingt ihnen nie: 99 Freundinnen, 99 Reisen, 99% Erfolg im Beruf, 99 Freunde, und so weiter. Um die magischen 100 zu knacken, müssen die beiden Antihelden sich treffen. Die Reise der beiden wird gefährlich Autounfälle, Verfolgungsjagden, Erpressung, viel Geld und eine ganz große Verschwörung um den Indisch-Afrikanischen Wettskandal im Cricket aus dem Jahr 1999 liegen auf ihrem Weg. 99 Harte Prüfungen, die die beiden ungleichen Freunde schließlich zusammenführen. Könne sie ihren Bann brechen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kunal Khemu (Sachin) Boman Irani (Rahul) Soha Ali Khan (Pooja) Cyrus Broacha (Zaramud) Simone Singh (Jahnavi) Mahesh Manjrekar (AGM) Amit Mistry (Bhuval Ram Kuber) Originaltitel: 99 Regie: Krishna DK and Raj Nidimoru Drehbuch: Sita Menon Kamera: Rajeev Ravi Musik: Shamir Tandon Altersempfehlung: ab 12