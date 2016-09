Zee.One 22:15 bis 00:15 Trickfilm Arjun the Warrior Prince IND 2012 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bollywoods größtes Zeichntrickepos, koproduziert mit Walt Disney Pictures: ein meisterhaft gezeichneter Kriegerfilm rund um den legendären Helden Arjun. Der neunjährige Arjun ist einer der Prinzenbrüder der Pandava, deren Legende Mahabharata das indische Gegenstück zur deutschen Nibelungen-Sage ist. Arjun wird in der Militärschule von Hastinapur ausgebildet. Der alte und kampferprobte Drona ist sein Lehrmeister und unterrichtet ihn sowohl in Kampfkunst als auch Philosophie und Morallehre. Arjun wächst in einer Zeit der erbitterten Rivalität zwischen den Kaurvas und den Pandavas auf, denn beide Stämme beanspruchen die Krone über Hastinapur. Arjun entpuppt sich als fähigster Kämpfer von allen und wird, wie es die Tradition verlangt, mit der pandavischen Prinzessin Draupadi verheiratet. Die beiden verlieben sich schnell. Doch der karuvischen Prinz Duryodhana missgönnt den beiden ihr Glück: er zettelt eine Verschwörung an, die zur Verbannung aller Pandavas weit aus Indien hinaus führt. Als Frau verkleidet gelingt es Arjun, sich wieder ins Königreich einzuschleichen. Wird er seine Ehre, sein Volk und seine Geliebte retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Arjun: The Warrior Prince Regie: Arnab Chaudhuri Drehbuch: Rajesh Devraj, R.D. Tailang Kamera: Hemant Chaturvedi Musik: Vishal Dadlani, Dhruv Ghanekar, Shekhar Ravjiani Altersempfehlung: ab 12