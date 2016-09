Zee.One 14:15 bis 16:15 Komödie All the Best IND 2009 20 40 60 80 100 Merken Die Freunde Prem und Veer betreiben auf Goa ein mehr schlecht als recht laufendes Fitnessstudio. Prems aufopfernde Frau Jhanvi kümmert sich um den geregelten Ablauf des Geschäfts, während Prem und Veer eher Tagträumen in Form einer eigenen Band und Autorennen hinterher hängen. Zu dritt leben sie im luxuriösen Bungalow von Veers Bruder Dharam, der die meiste Zeit geschäftlich in der Welt unterwegs ist und seinem Bruder eine Art Taschengeld zum Lebensunterhalt monatlich zukommen lässt. Nachdem die Freunde ein Autorennen verlieren und dem Kredithai Tobu eine Menge Geld schulden wird das Chaos noch größer, weil sich Dharam, der von den Machenschaften seines Bruders keine Ahnung hat, zu Besuch ankündigt. Neben dem Tausch der Frauen und der Not Tobus Handlangern zu entkommen entwickelt sich ein Verwirrstück, welches manchmal recht turbulent daherkommt. Am Ende ist natürlich alles gut, Veer und Prem haben wieder ihre Angebeteten zurück, die Brüder haben sich auch wieder lieb und alles ist gut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sanjay Dutt (Dharam Kapoor) Ajay Devgn (Prem Chopra) Fardeen Khan (Veer Kapoor) Bipasha Basu (Jhanvi P. Chopra) Mugdha Godse (Vidya) Ashwini Kalsekar (Mary) Mukesh Tiwari (Chauthala) Moderation: Vidya Originaltitel: All the Best: Fun Begins Regie: Rohit Shetty Altersempfehlung: ab 6