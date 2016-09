ORF 1 03:15 bis 04:00 Krimiserie Die Detektive Bis der Tod uns scheidet A 2014 2016-09-21 10:40 Stereo Untertitel 16:9 Merken Ist meine Frau wirklich tot? Das will Karl-Heinz Kirchner wissen, der von einer Geschäftsreise zurückkam und von seinen Schwiegereltern informiert wurde, seine Frau sei bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Felix und Ronnie untersuchen die Fakten und fördern Unglaubliches zutage. Es stellt sich nur die Frage: Was sollen sie Herrn Kirchner sagen? Buch: Stefan Hafner, Thomas Weingartner In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johannes Zirner (Felix Kukla) Serkan Kaya (Ronnie Galafinides) Iréna Flury (Karin Mandl) Katharina Straßer (Susi Lorenz) Lukas Resetarits (Bruno Lorenz) Nina Hafner (Lilli Lorenz) Mercedes Echerer (Lore Drexler) Originaltitel: Die Detektive Regie: Michi Riebl Drehbuch: Stefan Hafner, Thomas Weingartner Kamera: Richard Wagner Musik: Thomas Schobel, Boris Worister