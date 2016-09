ORF 1 15:20 bis 15:40 Comedyserie The Big Bang Theory Der Schlampen-Reflex USA 2011 Stereo Untertitel 16:9 Merken Penny und der halbnackte Raj werden von ihren Freunden im Wohnzimmer überrascht. Für Sheldon ist die Situation eindeutig, auch wenn Penny das Gegenteil behauptet. Nach dieser Nacht fühlt sich Penny so beschämt, dass sie zu ihrer Freundin Amy flüchtet. Raj fühlt sich verliebt und ist auf der Suche nach ihr, um sie zu einer gemeinsamen Beziehung zu überreden. Währenddessen wird Sheldon Kapitän des Paintball-Teams und stellt sich der Verantwortung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre, Bill Prady, Steven Molaro Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6