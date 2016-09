ORF 1 13:30 bis 13:50 Comedyserie The Millers Das Upgrade USA 2013 Stereo 16:9 Merken Tom macht selbst bei einfachsten technischen Haushaltsgeräten alles falsch, was man nur falsch machen kann. Als er bei Debbie einen weiteren Schaden verursacht, hat sie genug und verlangt, dass nun ihr Bruder Nathan sich um Tom kümmern soll. Nathan hat eine glänzende Idee: Ein Smartphone mit Sprach-Eingabe, das Tom sämtliche Fragen beantworten kann und ihn mit weiblicher Stimme sogar "Süßer" nennt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Arnett (Nathan Miller) Margo Martindale (Carol Miller) Jayma Mays (Debbie) J.B. Smoove (Ray) Nelson Franklin (Adam) Eve Moon (Mikayla) Beau Bridges (Tom Miller) Originaltitel: The Millers Regie: James Burrows Drehbuch: Bobby Bowman Kamera: Gary Baum Musik: Danny Lux, Matt Mariano Altersempfehlung: ab 6