ORF 1 09:35 bis 10:15 Serien Brothers & Sisters Folge: 92 Frag Mom USA 2010 Stereo Untertitel 16:9 Merken Nora hat ihren Testauftritt in einer Radiosendung, in der sie als Mutter Ratschläge an Zuhörer geben soll. Sie ist jedoch schwer verunsichert, als ihr die andere Kandidatin begegnet: Die bekannte Dr. Alexandra Kirby soll probehalber auch auf Sendung gehen. Derweil trifft sich Kitty weiterhin mit dem Handwerker Jack. Schon bald muss sie sich die Frage stellen, ob sie schon bereit für eine neue Beziehung ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Annable (Justin Walker) Sally Field (Nora Walker) Calista Flockhart (Kitty Walker) Rachel Griffiths (Sarah Whedon) Balthazar Getty (Tommy Walker) Matthew Rhys (Kevin Walker) Luke Macfarlane (Scotty Wandell) Originaltitel: Brothers & Sisters Regie: Michael Schultz Drehbuch: Veronica Becker, Brian Studler Kamera: Cynthia Pusheck Musik: Grant-Lee Phillips

