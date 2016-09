Sky Sport Austria 00:15 bis 02:15 Fußball Fußball: Österreich, Sky Go Erste Liga SV Horn - FC Liefering, 10. Runde 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Fünf Zähler aus den letzten drei Partien. Der SV Horn sammelt Punkt für Punkt im Tabellenkeller. Beim LASK holte der Vorletzte aus Niederösterreich einen Punkt beim 1:1. "Taktisch funktioniert vieles, aber wir können es noch besser", meint SV-Coach Masanori Hamayoshi, "wir hätten mehr Punkte holen können." Ist auch gegen den Tabellenführer was drin? Die "kleinen Bullen" des FC Liefering gewannen unter der Woche 2:0 gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz, erklommen die Pole Position. Doch Zufriedenheit sieht bei den Salzburgern anders aus. "In so einer Situation bin ich glücklich, dass wir den Sieg mitnehmen", sagte Lieferings Trainer Thomas Letsch nach Abpfif. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie