ORF 2 00:05 bis 01:50 Historienfilm Borgia F, D, A, CZ 2011 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Um nach dem Tod von Papst Innozenz seine Chancen auf den Heiligen Stuhl zu erhöhen, bringt Rodrigo Borgia sein Privatleben in Ordnung: Juan wird nach Spanien entsandt, um aus politischen Gründen eine spanische Prinzessin zu erobern, Cesare soll sich in Pisa seinem Religionsstudium widmen und Rodrigos Geliebte Giulia wird aufs Land verbannt. Lucrezia erkankt indes an Fieber und wird vorübergehend in einem Kloster untergebracht. Als das päpstliche Konklave in Rom beginnt, beherrschen Neid, Intrigen und Bestechung das Votum. Doch Rodrigo ist fest entschlossen, als Sieger aus der Wahl hervorzugehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Doman (Rodrigo Borgia) Mark Ryder (Cesare Borgia) Stanley Weber (Juan Borgia) Isolda Dychauk (Lucrezia Borgia) Assumpta Serna (Vannozza Catanei) Diarmuid Noyes (Alessandro Farnese) Marta Gastini (Giulia Farnese) Originaltitel: Borgia Regie: Oliver Hirschbiegel Drehbuch: Brant Englestein, Frank Pugliese Kamera: Ousama Rawi Musik: Cyril Morin