ORF 2 09:30 bis 10:15 Familienserie Schlosshotel Orth Folge: 5 Das Oldtimertreffen A 1996 2016-09-20 02:35 Untertitel Merken In Gmunden findet ein Oldtimertreffen statt. Unter den Liebhabern der Autos findet sich auch der Geschäftsmann Dr. Falke. Er ist auf der Suche nach einem Kongresszentrum, in dem regelmäßige Schulungen für seine Mitarbeiter stattfinden sollen. Ein langfristiger Vertrag mit dem Firmenchef würde den Erfolg des Kongresszentrum für Jahre sicherstellen. Buch: Knut Boeser In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus Wildbolz (Wenzel) Marianne Schönauer (Therese Schlierbach) Ivan Desny (Dr. Falke) Gudrun Velisek (Frau Falke) Erich Padalewski (Pölster) Hans Kraemmer (Josef Schimek) Nicole R. Beutler (Fanny Hofer) Originaltitel: Schlosshotel Orth Regie: Hermann Leitner Drehbuch: Knut Boeser Kamera: Rudolf H. Murth, Helmut Nocar Musik: Gert Schuller

