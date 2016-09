Silverline 01:20 bis 02:50 Actionfilm Greetings To the Devil COL, MEX, USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Der ehemalige Guerilla-Kämpfer Angel hat die Waffen niedergelegt und durch einen Straferlass den Weg zurück in ein bürgerliches Leben gefunden. Doch seine düstere Vergangenheit holt ihn wieder ein, als seine kleine Tochter entführt wird. Drahtzieher der Entführung ist Leder, der seinerzeit in die Fänge von Angels Guerilla-Truppe geriet und seitdem sein Dasein im Rollstuhl fristet. Nun ist die Zeit der Rache gekommen: Leder gibt Angel 72 Stunden Zeit, das Leben seiner Tochter zu retten. Seine Bedingung: Angel muss die Mitglieder seiner früheren Guerilla-Truppe eliminieren und somit unfreiwillig zum Vollstrecker von Leders Racheplan werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Édgar Ramírez (Ángel Sotavento) Ricardo Vélez (Leder) Carolina Gómez (Helena) Salvador del Solar (Moris) Patrick Forster-Delmas (Serge) María Luna Beltrán (Ángela) Arnold Cantillo (Javier) Originaltitel: Saluda al diablo de mi parte Regie: Juan Felipe Orozco Drehbuch: Carlos Esteban Orozco Musik: Jermaine Stegall Altersempfehlung: ab 16