Silverline 15:25 bis 17:00 Fantasyfilm Dragon Hunter USA 2009 Ein Held wird zur Legende. Seit seine Eltern bei einem Ork-Angriff ums Leben kamen, kümmert sich der neunjährige Darius um seinen jüngeren Bruder Kendrick. Darius wächst zu einem mächtigen Krieger heran, doch nun droht eine neue Gefahr, weitaus brutaler und tödlicher als die Orks: Das Land gerät in Panik durch Berichte von blutigen Drachenangriffen. Da erinnert sich Darius an eine Prophezeiung seiner Mutter, dass in ihrer Blutlinie ein mächtiger Drachenjäger zu finden sei. Er glaubt, dass es sich dabei um Kendrick handelt und will ihn zur Burg von Ocard bringen, wo er ausgebildet werden soll. Doch der Weg ist lang und gefährlich - und sie treffen dabei nicht nur auf neue Freunde, sondern auch auf weitere gefährliche Feinde. Schauspieler: Maclain Nelson (Kendrick) Erik Denton (Darius) Newell Alexander (Aaron) Brad Johnson (Hunter) Kelly Stables (Raya) Slate Holmgren (Rolland) Adam Johnson (Malnik) Originaltitel: Dragon Hunter Regie: Stephen Shimek Drehbuch: Steve Shimek Kamera: Cole Webley Altersempfehlung: ab 12