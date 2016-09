Schweiz 1 14:20 bis 16:00 Familienfilm Ein Sommer in den Bergen D 2011 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die alleinerziehende Ärztin Pia Vandenbrok (Muriel Baumeister) erfährt nach dem Tod ihres Vaters erstmals von der Existenz einer Halbschwester. Kurzentschlossen reist sie mit ihrem Sohn Leo in die Alpen, um Marie (Stefanie Stappenbeck) kennenzulernen. Im freundlichen Landarzt Peter (Heikko Deutschmann) findet sie einen unerwarteten Schwarm. Der 13-jährige Sohn Leo bricht derweil mit Peters Vater das Eis, dem die Mieter aus dem Unterland anfänglich alles andere als willkommen sind. Pia kommt derweil immer besser mit Maria zurecht - bis eine Neuigkeit sie aus der Bahn wirft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Muriel Baumeister (Pia Vandenbrok) Heikko Deutschmann (Peter Huber) Wolfgang Hübsch (Karl Huber) Jannis Michel (Leo Vandenbrok) Stefanie Stappenbeck (Marie Huber) Gertrud Roll (Annie) Originaltitel: Ein Sommer in den Bergen Regie: Jorgo Papavassiliou Drehbuch: Freya Stewart, Stefanie Sycholt Kamera: Yvonne Tratz Musik: Micki Meuser