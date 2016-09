Schweiz 2 15:10 bis 15:50 Comedyserie Desperate Housewives Bilder einer Ausstellung USA 2011 Dolby Digital HDTV Merken Detective Chuck ahnt, dass Bree etwas mit dem Verschwinden des Fremden zu tun hat. Er versucht, sie mit einem üblen Spiel in die Enge zu treiben. Bree lässt sich davon nicht beeindrucken. Zudem behält sie die zunehmende Bedrohung aus Rücksicht zu ihren überforderten Freundinnen für sich. Susan erhält überraschend Gelegenheit, sich bei ihrem ungnädigen Kunstlehrer zu revanchieren, denn dessen Galerist zeigt sich von ihrer Malerei begeistert. Die Ernüchterung folgt allerdings auf dem Fuss, als er ihr düsteres Bild von vier Frauen und einem Skelett ausstellen will. Lynette folgt dem Rat einer Fremden, um ihre Ehe zu kämpfen: Mit einem neuen Look und ermuntert durch einen tollen Blumenstrauss von Tom geht sie in die Offensive. Indessen muss Gaby sich notfallmässig um Carlos Geschäfte kümmern, weil dieser einmal mehr sturzbetrunken ist. Ihr Versuch, einen unzufriedenen Kunden glücklich zu machen, geht gründlich schief. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Teri Hatcher (Susan) Marcia Cross (Bree) Felicity Huffman (Lynette) Eva Longoria (Gabrielle) Brenda Strong (Mary Alice Young/Erzählerin) Ricardo Antonio Chavira (Carlos Solis) Jonathan Cake (Chuck Vance) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Jennifer Getzinger Drehbuch: David Schladweiler Kamera: David Miller Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12