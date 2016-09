Schweiz 2 09:20 bis 09:55 Jugendserie The Next Step Schwere Entscheidung CDN 2013 2016-09-21 08:55 Stereo HDTV Merken Emily akzeptiert das Angebot, als Co-Captain zu fungieren. Eldon will wissen, ob er das Duett mit Michelle noch performen kann. Emily findet, sie sollten es machen. Unterdessen versuchen sich Emily und Michelle als Partnerinnen in der Führung der Truppe. Es scheint zu funktionieren. Als Chloe wieder einmal früher weg muss, um zu arbeiten, lässt Michelle es zu, aber Emily stoppt sie. Michelle lässt sie trotzdem gehen. Das passt Emily nicht, und sie sucht das Gespräch. Michelle deckt Chloe, doch sie gesteht ihr zu, das Geheimnis zu verraten. Als Emily sieht, wie Chloe arbeitet, hat sie ebenfalls Verständnis. Als Kate bei Chloe das Geld eintreiben will, bleibt dieser nichts anderes mehr übrig, als Kate zu gestehen, dass sie hart arbeiten müsse, um die Tanztruppe bezahlen zu können. Kate hat Verständnis, nimmt aber trotzdem das Angebot an, die Truppe zu verlassen. Als Kate dies der Truppe mitteilt, bricht Unverständnis aus. Michelle verrät das Geheimnis, und man will sich zusammenschliessen, um Chloe zu helfen. Alle tauchen bei Chloe im Restaurant auf und geben ihre Bestellungen auf. Chloe ist erst einmal sehr enttäuscht. Doch sie macht ihren "Job": Alle bezahlen mehr, als üblich wäre, und helfen Chloe, ihre Mitgliedschaft im Tanzstudio zu bezahlen. So kehrt Chloe zurück zur Truppe - sie sind eine grosse Familie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shamier Anderson (Chris) Victoria Baldesarra (Michelle) Alexandra Beaton (Emily) Jordan Clark (Giselle) Brittany Raymond (Riley) Isaac Lupien (Eldon) Trevor Tordjman (James) Originaltitel: The Next Step Regie: Mitchell Ness Drehbuch: Chloe van Keeken, Frank Van Keeken Kamera: Kim Derko Musik: Grayson Matthews

