RTS Deux 23:15 bis 00:10 Sonstiges L'histoire glamour de DIM F Stereo Merken Raconter DIM, ce n'est pas seulement raconter une formidable aventure industrielle, c'est aussi raconter celle de l'arrivée du glamour dans la pub. Mais aussi l'évolution de la mode au féminin, et plus largement de la libération de la femme, et de ses codes vestimentaires. Et c'est, enfin, loin de l'image des jambes sublimes en bas et en collants DIM, l'histoire émouvante de Bernard Giberstein, l'homme qui a créé la marque. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: L'histoire glamour de DIM