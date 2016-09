RTS Deux 20:15 bis 20:40 Trickserie Les Simpson Le vrai descendant du singe USA 2006 Merken Quand Bart se rend compte qu'il a passé tout l'été à ne rien faire et qu'il ne lui reste plus qu'un seul jour de vacances avant la rentrée il décide de faire tout ce qu'il avait prévu durant les quelques heures qu'il lui reste. Une fois toutes ces activités accomplies, Lisa réclame une visite au musée en famille. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Simpsons Regie: Raymond Persi Drehbuch: J. Stewart Burns Altersempfehlung: ab 6