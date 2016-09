SWR 22:00 bis 22:30 Comedyserie Familie Heinz Becker Ex und Hopp D 2004 2016-09-20 00:55 Stereo Merken Wenn der Vater den Sohn in seine Stammkneipe mitnimmt, dann hat's der Sohn zum "echten Mann" gebracht. Das zählt mehr als Führerschein, Schulabschluss und Wahlrecht. Für die beiden Kneipengänger Heinz und Stefan Becker heißt das konkret: Bier und Schnaps im "Eckstübchen" bis zur Schmerzgrenze. Dass man sich bei dieser zünftigen Initiation geistig nicht gerade auf der Überholspur befindet, gehört zum Ritual und bereitet einiges Vergnügen - besonders wenn Vater und Sohn auf dem Heimweg im Maierschen Blumenbeet wildern und lautstark die lieben Nachbarn aus ihren süßen Träumen reißen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerd Dudenhöffer (Heinz Becker) Sabine Urig (Hilde Becker) Andreas Gergen (Sohn Stefan) Georg Uecker (Bargast) Henning Hoffsten (Kurt Maier) Anja Beckert (Jessica Maier) Vittorio Alfieri (Francesco) Originaltitel: Familie Heinz Becker Regie: Rudolf Bergmann, Gerd Dudenhöffer Drehbuch: Gerd Dudenhöffer Kamera: Jürgen Behrens, Reinhard Gossmann, Detlef Hohlmann Musik: Horst-Bernd Friedrich, Georg Schaller