SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch: Was meinen Sie? / Gute Reise: Von Burnley nach Liverpool / Tagesthema: Digitale Bildbearbeitung - Urlaubsfotos aufpeppen / Filmbeitrag Staunen im Südwesten: Postkutsche Walldürn / Abenteuer Haushalt: Besser kochen - Gebratener Schweinenacken mit schwarzen Nüssen und Romanesco / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten: damals und heute - Verein "Rosen-Resli" D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Tagesgespräch - Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt. Gute Reise: Von Burnley nach Liverpool Durch die malerische Landschaft Nordwest Englands zieht sich der Leeds-Liverpool-Kanal als eine alte Industrie-Wasserstraße. Sie endet oder beginnt in Liverpool, Spannend wird es allerdings bei Burnley, wenn man vom Kanal aus quasi in die oberen Fenster der Häuser gucken kann. Ein Highlight der Ingenieurskunst. Tagesthema: Digitale Bildbearbeitung - Urlaubsfotos aufpeppen Mit Sibel Karan, Kommunikationsdesignerin aus Mannheim Ob Porträtaufnahmen, Schnappschüsse oder tolle Naturaufnahmen: Welche Möglichkeiten gibt es, Urlaubsfotos aufzupeppen? Sibel Karan, Foto-Expertin aus Mannheim zeigt, was die digitale Bildbearbeitung alles kann. Die Tel.Nr. um Fragen zu stellen lautet: 0180-229-1545 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Filmbeitrag Staunen im Südwesten Postkutsche Walldürn Man höre und staune: In Walldürn im Odenwald bleibt manchmal die Zeit stehen. Da werden die Touristen befördert wie damals im Jahr 1730. Reisen statt Rasen ist dann das Motto. Abenteuer Haushalt - Besser kochen: Gebratener Schweinenacken mit schwarzen Nüssen und Romanesco Mit Martin Gehrlein, Koch aus Neupotz Martin Gehrlein hat eine Schwäche für Außenseiter. Kombiniert mit schwarzen Nüssen und Romanesco hat der saftig gebratene Schweinenacken das Zeug zum Favoriten. Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Daheim im Südwesten - damals und heute Verein "Rosen-Resli" Mit Hans Robert Schlecht Wir wollen Lebensfreude schenken - und zwar Menschen mit Demenz. So lautet das Credo von Studiogast Hans-Robert Schlecht. Er und sein Sohn Florian haben den Verein "Rosen-Resli" gegründet. "Rosen-Resli" besucht zusammen mit dementen Menschen Museen oder Konzerte. Eine verrückte Idee? Nein, eine wunderbare! Für die der Verein mit dem Paul-Lechler-Preis ausgezeichnet worden ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Evelin König Gäste: Gäste: Sibel Karan (Kommunikationsdesignerin aus Mannheim), Martin Gehrlein (Koch aus Neupotz), Hans Robert Schlecht (Gründer des Vereins "Rosen-Resli") Originaltitel: Kaffee oder Tee