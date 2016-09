RTL II 16:55 bis 17:57 Dokusoap Straßencops - Mystery Die mysteriöse Fremde D 2016 Live TV Merken Einsatz am Kiosk. Das bedeutet für die Polizei meist Einbruch oder Ruhestörung. Nicht so, als Kerstin und Jana zum Verkaufsstand von Katharina (27) gerufen werden. Die normalerweise höchst selbstbewusste Frau klagt darüber, von einer ihr Unbekannten beobachtet und bedroht zu werden. Die sofort durchgeführte Spurensicherung bringt die Beamtinnen nicht weiter. Befragungen im Umfeld der Kiosbesitzerin lassen allerdings einen Verdacht aufkeimen: Niemand, nicht einmal Katharinas Ehemann Patrick (28), hat die ominöse Verfolgerin je gesehen. Vielleicht ist alles ja nur Einbildung? Als erstes empfehlen die Polizistinnen daher einen Besuch bei einer Spezialistin. Psychologin Verena ist die Richtige; sie hält es jedoch für ratsam, noch einen Wünschelrutengänger kommen zu lassen. Und tatsächlich erspürt der blinde Lohras (35) die Anwesenheit einer weiblichen Person, die offenbar einmal an diesem Ort gelebt hat, bevor sie auf ungeklärte Weise verschwand. Reicht diese Erklärung für die Mystery-Cops? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Straßencops - Mystery