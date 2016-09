RTL II 06:55 bis 07:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Babydoll / Falsch kalkuliert D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ein fünfjähriges Kindermodel wird gemobbt. Die Mutter der Kleinen ist sicher: Ihre ehemals beste Freundin steckt dahinter, getrieben von Neid und Eifersucht, denn deren Tochter ist nicht so erfolgreich. Das Detektiv-Ehepaar Wolloscheck soll den Täter überführen, damit das junge Kindermodel das nächste Casting für sich entscheiden kann. Doch schnell wird klar, dass auch der Vater der Fünfjährigen ein Motiv hat, die Karrierepläne der ehrgeizigen Auftraggeberin zu durchkreuzen. Der Fall stimmt das Ehepaar Wolloscheck nachdenklich, schließlich sind sie selbst Eltern. Carsten Stahl und sein Team werden von einer jungen Frau engagiert. Ihr Mann hat sie nach 14 Ehejahren urplötzlich verlassen. Er hat seine Klamotten gepackt und ist seitdem unauffindbar. Die 35-jährige Auftraggeberin will wissen: Wo ist ihr Mann, was ist in ihn gefahren? Michael Falkenberg und Sascha Noveski können beobachten, wie der 37-Jährige in einem Luxushotel mit Champagner, Wettspielen und leicht bekleideten Damen feiert. Offenbar ist der Bodenleger zu Geld gekommen. Die Auftraggeberin befürchtet, dass ihr (Noch-)Ehemann in krumme Geschäfte verwickelt sein könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

