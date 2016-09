RTL II 05:10 bis 05:55 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Bring mir den Kopf von Ali A. D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Robina beauftragt Carsten Stahl und die Privatdetektive, weil sie von einem Taxifahrer vergewaltigt wurde. Die 24-Jährige hatte das Taxi über ihr Smartphone gebucht, wo sich der flüchtige Fahrer mit falschen Papieren und unter falschem Namen angemeldet hat. Giulia Peroni und Thomas Berg starten eine groß angelegte Suchaktion unter den Taxifahrern. Sie erfahren, dass der gesuchte Täter als angsteinflößend und gefährlich gilt und mit einem weiteren Fahrer befreundet ist. Der Fall nimmt immer größere Dimensionen an, so dass Giulia Peroni und Thomas Berg ihre Kollegen Sandy Winterfeld und Milan Djuric zur Unterstützung anfordern. Auch Carsten Stahl fahndet mit, um den Vergewaltiger zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz